В следующем году в Клайпеде появится налог "на сосульки"

В нынешних правилах по уборке города и поддержанию порядка в Клайпеде нет обязательства убирать сосульки и снег с крыш зданий. Однако уже представлен проект поправок, поэтому такое обязательство появится со следующего года. Жителям придется платить налог "на сосульки", пишет Vakarų ekspresas.

Сейчас администраторы зданий могут не убирать сосульки, если они не представляют угрозы для жизни, здоровья и имущества людей.

Сейчас в Литве сложились благоприятные для появления сосулек условия, поэтому на крышах домов скапливаются ледяные пласты и сосульки.

Представитель Клайпедского муниципалитета Марюс Пойманскис сказал, что в декабре этого года муниципалитет не получал жалоб в связи с опасными сосульками на зданиях.

"Сейчас в правилах нет обязательств удалять сосульки, они появятся в следующем году", – сказал представитель муниципалитета.

По этой причине администраторов в Клайпеде пока нельзя заставить профилактически убирать сосульки и снег с крыш.

По словам Пойманскиса, санкции могут применяться, если сосульки удаляют неправильно, т.е. не огораживают территорию, на которой проводят работы и не соблюдают другие правила безопасности.

Административная ответственность может грозить и из-за большого слоя снега на крышах, большое количество снега представляет опасность и для самой конструкции крыши.

По словам представителя муниципалитета Гедиминаса Поцюса, за невыполнение правил администратора ждет штраф в размере 20-140 евро.

"Могут обязать убирать снег или сосульки, если они представляют угрозу жизни или имуществу", – сказал он.

После того как изменят правила, снег с крыш должны будут убирать так же, как с тротуаров.

Очевидно, что такие работы стоят денег. Поэтому, вероятно, в счете за коммунальные услуги появится строка "удаление сосулек".

Этот налог придется платить в основном жителям домов с двускатными крышами, большая их часть находится в центре Клайпеды.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!