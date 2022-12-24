Такое предложения Минфина правительство одобрило на этой неделе. Минздрав указал, что на данный момент зафиксировано 10 случаев смерти врачей от коронавируса, связанных с предоставлением услуг больным COVID-19 пациентам или работой в очаге ковида. В семи случаях компенсации уже были выплачены (им заплатили 423 000 евро).

В числе скончавшихся медиков - трое врачей, четверо медсестер и один работник обслуживающего персонала. По данным министерства, еще в трех случаях было принято решение выплатить компенсации, но их еще не выплатили.

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Минздрав указал, что близким этих троих врачей выплатят около 275 000 евро. По данным министерства, до сих пор комиссия приняла 24 решения – в 10 случаях заявки на выплату компенсаций были удовлетворены, в 14 – нет. Пять из этих решений обжалованы в суде.

"Надо обратить внимание на то, что сейчас компенсации могут выплачивать только если человек лишился трудоспособности или здоровья или скончался только от очень опасного инфекционного заболевания", – отмечает Минздрав.

С 1 мая 2022 года коронавирус не считается опасным для жизни заболеванием, поэтому получить компенсацию за смерть после этой даты не удастся.

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