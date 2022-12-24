Информация для тех, кто не хочет оказаться в праздники перед закрытой дверью: время работы магазинов

Праздники уже на пороге, поэтому торговые сети напоминают, как они будут работать в этот период. 25 декабря, на Рождество, магазины работать не будут, большая часть магазинов будет закрыта и 1 января. Портал Delfi представляет графики работы торговых центров.

График работы магазинов Maxima

Торговая сеть Maxima информирует, что в первый день Рождества и Нового года магазины работать не будут, а в другие дни закроются раньше.

В Сочельник, 24 декабря, магазины Maxima во всей Литве закроются в 19 ч. 25 декабря магазины работать не будут.

26 декабря магазины откроются в 9 ч.

31 декабря магазины Maxima закроются в 21 ч., а некоторые в 19 и 20 ч.

1 января 2023 года магазины работать не будут.

Parduotuvių darbo laikas per šventes

График работы магазинов IKI

Приближаются зимние праздники, поэтому сеть магазинов Iki сообщает, как будут работать магазины в праздничный период.

24 декабря, в Сочельник, магазины закроются в 20 часов.

25 декабря магазины будут закрыты.

26 декабря магазины будут работать с 9 до 20 часов.

31 декабря магазины Iki закроются в 20 ч.

1 января будут работать с 10 до 18 часов. Для удобства жителей в Старом городе Вильнюса круглосуточно будет работать автономный магазин IKI Express 24/7 (ул. Диджёи, 6). С 23 до 7 ч. в магазин можно попасть, пользуясь приложением сети. Можно пользоваться услугами электронного магазина iki.lt.

В 5 крупных городах страны заказанные товары будут доставлять на дом. Жители Вильнюса, Каунаса, Шяуляя, Кедайняя, Паневежиса, Тельшяя, Мариямполе, Таураге и Шилале могут выбирать услугу Click&Collect - заказанные товары доставят в выбранный магазин Iki.

График работы магазинов Rimi

Если в прошлом году перед Рождеством большая часть магазинов сети Rimi работала дольше, чтобы обеспечить клиентам безопасность во время карантина, то в этом году вернутся к обычному графику.

Как и в прошлом году 25 декабря не будут работать ни физические магазины Rimi, ни электронный магазин Rimi.lt, а 1 января 2023 года будут работать "дежурные" магазины. 1 января продукты можно будет заказать на дом с 13 до 18 ч. или забрать в "дежурных" магазинах.

Все магазины Rimi 24 декабря закроются в 20 ч., а 26 декабря откроются с 9 ч., а закроются в 20 ч.

31 декабря все магазины Rimi будут работать до 21 ч., а 1 января 2023 г, будут "дежурить" 28 магазинов (11 из ни - в городах) - с 10 до 18 ч.

Заказать продукты на дом через Rimi.lt в этот день можно с 13 до 18 ч.

1 января с 10 до 18 ч. будут работать следующие магазины:

Алитус, ул. Науёи, 7E-1;

Каунас, пр-т. A.Юозапавичаус, 11,

Каунас, пр-т Саванорю, 346,

Каунас, ул. Балтиёс, 58;

Клайпеда, ул. Дангаус, 34,

Клайпеда, пр-т Тайкос, 139,

Клайпеда, пр-т Тайкос, 64,

Клайпеда, ул. Лепойос, 27,

Клайпеда, ул. Нидос, 1;

Паланга, ул. Малуно, 10;

Мажейкяй, ул. Жемайтиёс, 38;

Паневежис, ул. Клайпедос, 82;

Шяуляй, ул. Гягужю, 30;

Тельшяй, ул. Плунгес, 4;

Тракай, ул. Витауто, 90;

Укмерге, ул. Витауто, 60;

Вильнюс, ул. Шяурес, 37,

Вильнюс, ул. Жирмуну, 64,

Вильнюс, ул. Кедру, 4,

Вильнюс, ул. Атейтес, 91,

Вильнюс, ул. Видуно, 4,

Вильнюс, ул. Ерузалес, 4,

Вильнюс, ул. Зарасу, 5A,

Вильнюс, ул. Павильнёню, 22,

Вильнюс, ул. Архитекту, 19, В

ильнюс, ул. Диджёи, 28,

Вильнюс, ул. Пилес, 10,

Вильнюс, пр-т Гедиминаса, 10.

График работы магазинов Lidl

Торговая сеть Lidl шестой год подряд не будет работать в первые дни Рождества и Нового года (25 декабря и 1 января). В этом году магазины Lidl раньше закроются в Сочельник (24 декабря), а 26 декабря откроются позже.

Если 25 декабря и 1 января магазины этой сети будут закрыты совсем, то 24 декабря они закроются в 17 часов, а 31 декабря - в 20 часов.

Во второй день Рождества (26 декабря) магазины Lidl будут работать с 10 до 20 ч. В другие дни магазины будут работать в обычном режиме.

Время работы магазинов Lidl в праздники:

24 декабря до 17 ч.

25 декабря работать не будут.

26 декабря с 10 до 20 ч.

31 декабря до 20 ч.

1 января магазины Lidl будут закрыты.

2 января магазины будут работать по обычному графику.

График работы магазинов Norfa

Торговая сеть Norfa сообщила, что ее магазины не будут работать 25 декабря и 1 января.

В другие праздничные дни магазины закроются раньше: 24 декабря в 19 ч., а 26 декабря и 2 января магазины будут работать с 10 ч. 31 декабря магазины Norfa закроются в 20 ч.

График работы торговых центров Akropolis

В первый день Рождества, 25 декабря, ТЦ Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляе по традиции не будут работать - будут закрыты магазины, кафе и рестораны, места развлечений. В Сочельник все закроется раньше, а 1 января в ТЦ будут работать только кафе и рестораны и некоторые места развлечений.

"В первый день Рождества будет выходной, 26 декабря Akropolis будут работать. 1 января будут открыты кафе, рестораны и некоторые места развлечений", – сказал Доминикас Мертинас представитель Akropolis Group. 24 декабря магазины в ТЦ Akropolis закроются в 17 ч., в 16 ч. закроется кинотеатр и банковские отделения. Maxima и Eurovaistinė в Вильнюсе будут работать до 19 ч., Ermitažasв Вильнюсе и Eurovaistinė в Клайпеде и Шяуляе закроются в 18 ч.

25 декабря ТЦ в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляе будут закрыты. 26 декабря будут работать Maxima, Eurovaistinė, а в Вильнюсе и Ermitažas - с 19 часов.

Магазины и места предоставления услуг будут работать с 10 до 21 ч., кафе, рестораны, места развлечений - до 22 ч., ледовая арена в Вильнюсе закроется в 21 ч.

Maxima в Вильнюсе будет работать до 23 ч., в Клайпеде и Шяуляе – до 22 ч. 26 декабря не будут работать банковские отделения в Вильнюсе и Клайпеде, в Шяуляе они закроются в 21 ч.

Eurovaistinė 26 декабря в Шяуляе будет работать до 19 ч. 31 декабря в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляе магазины и места предоставления услуг в ТЦ Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляе будут работать до 20 ч., в 21 ч. закроется Maximа.

Кинотеатр в Вильнюсе закроется в 16 ч., в Клайпеде и в Шяуляе в 20 ч., ледовая арена в Вильнюсе – в 19.30 ч., в Клайпеде и Шяуляе – в 20 ч., в Вильнюсе и Клайпеде Eurovaistinė закроется в 20 ч., а в Шяуляе - в 19 ч.

Банки в Клайпеде до 18 ч., а в Шяуляе и Вильнюсе - до 20 ч. 1 января в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляе в ТЦ Akropolis не будут работать все магазины и банки. В Шяуляе и Каунасе кафе и рестораны откроются с 12 ч и будут работать до 22 ч., в Вильнюсе ледовая арена закроется в 21 ч.

В Шяуляе ледовая арена 1 января работать не будет, будут закрыты кафе и рестораны, будут работать только боулинг и кинотеатр. Казино во всех ТЦ будут работать круглосуточно. 1 января в вильнюсский Akropolis можно будет войти только через 3 и 4 входы, в клайпедский - через 4, а в шяуляйский - через 3-й этаж.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!