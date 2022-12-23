Пожилые водители испугались новых правил, врач рассказал, что ограничение могут вводить и для более молодых водителей

Пожилых водителей в Литве встревожила информация о том, что через год они могут лишиться права на вождение. Regitra будет автоматически останавливать действие документов у тех водителей, которые не прошли медкомиссию. Представители Regitra отметили, что по сути ничего не изменится, просто появится возможность контролировать, проверил ли водитель своевременно свое здоровье.

78-летний клайпедчанин Юозас управляет автомобилем много лет. Когда-то он работал водителем скорой, у него есть права категорий A и B. Сейчас он садится за руль нечасто, но иногда все же ездит в магазин, на природу или на кладбище. Мужчина очень удивился, узнав, что пенсионеров могут лишать прав. Его знакомый назвал это дискриминацией.

"Я сам раньше проходил медкомиссию раз в 10 лет. В последний раз прошел в этом году. Семейный врач предупредил, что справка будет действовать 5 лет", – рассказал Юозас.

На вопрос, одобряет ли он такой порядок, при котором водители 70-79 лет должны проверять здоровье раз в два года, а старше – каждый год, он ответил - нет.

"Это дискриминация. Если ты старый, тебя списывают. Такие законы унижают человека, ты чувствуешь себя старым, ни на что негодным. Если ты можешь управлять автомобилем, возраст - не помеха, а если чувствуешь, что не можешь, не садишься за руль", – сказал он, заметив, что сам не садится за руль, когда чувствует себя неважно.

Президент Ассоциации пожилых людей Кястутис Макаравичюс не смог однозначно сказать, как он оценивает такой порядок. По его словам, состояние здоровья у разных пенсионеров разное.

"А так это дополнительная нагрузка, дополнительное бремя для пенсионеров, это морально раздражает. Но не все самокритичны и могут понять, могут ли они еще управлять машиной или нет", – сказал Макаравичюс.

Гендиректор Regitrа Саулюс Шуминас сказал, что изменения были необходимы. Сейчас у всех должны быть действующие медицинские справки, но никто не проверял, действительны ли они.

"Обязательство есть, но неясно, выполняют ли его жители. Это изменение позволит осуществлять администрирование, чтобы не действовали права у тех, у кого нет действующей медсправки. После прохождения медосмотра, удостоверение снова будет действительным. Например, справка действовала 2 года, но вы пришли сдавать на категорию А. Вы получаете новые права на 10 лет, а справка действует уже только 8", – привел пример собеседник.

По словам Шуминаса, не надо дополнительно обращаться в Regitrа, после получения справки, права начнут действовать автоматические.

"Даже некоторым молодым людям с некоторыми болезнями справку выдают только на 5 лет. Чем старше человек, тем чаще проверка здоровья. Такой порядок был всегда, просто до этого никто не проверял, действует ли справка", – пояснил он.

Семейный врач Валерий Морозов напомнил, что меньше 10 лет справка действует не только в случае с пожилыми водителями. Такое бывает и с молодыми людьми, если они больны.

"Если есть опасения, что состояние может меняться, ухудшаться, например, речь идет о психиатрическом состоянии. Я выдавал такие справки, которые действовали 3 месяца, потому что человек нуждался в социализации, но мы не знали, что будет через 3 месяца. Тогда создаем комиссию из нескольких врачей и вместе решаем, сколько человек может управлять автомобилем", – сказал Морозов.

Требование чаще проходить медосмотр в случае с водителями старшего возраста - не выдумка.

У 60-летнего больше шансов пережить инфаркт, инсульт или столкнуться с проблемами зрения, слуха в течение последующих 10 лет, чем у молодых людей. Поэтому людям старшего возраста не дают справку на 10 лет.

Бывает и так, что людям разрешают управлять автомобилем, но устанавливают определенные ограничения. Например, ездить не дальше 7 км от места жительства, не выезжать на автомагистрали. Благодаря такому разрешению, пожилой человек может ездить в магазин, но не может ездить по автомагистрали.

"С течением времени опасность возникновения болезней растет. Поэтому совершенно нормально, что человеку старше 70 лет надо проверять состояние здоровья каждых два года", – заметил семейный врач.

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