На реконструкцию Via Baltica в Литве – еще 46 млн евро помощи ЕС

Европейский Союз (ЕС) выделил дополнительные 46 млн евро на реконструкцию важных для литовской военной мобильности участков автомагистрали Via Baltica.

Средства предназначены для обновления двух участков дороги Via Baltica от Мариямполе до границы с Польшей – 6,5-километрового и 6-километрового участков дороги Каунас-Мариямполе-Сувалки, сообщило Министерство коммуникаций и транспорта.

"Ускоренная реконструкция Via Baltica в Литве и Польше позволит быстро обеспечить более высокие стандарты пропускной способности инфраструктуры, безопасности движения и региональной безопасности. Фонд военной мобильности CEF является одним из важнейших факторов в реализации Via Baltica", – говорится в заявлении министра транспорта Марюса Скуодиса.

Средства были выделены в прошлый вторник из фонда Connecting Europe Facility (CEF).

В этом году Европейская Комиссия (ЕК) уже выделила 61,3 млн. евро на развитие Via Baltica и интермодального терминала Каунаса в Палемонасе. В ходе двух этапов из CEF Литве уже было выделено более 100 млн евро.

По данным Минтранса, в 2023 году Литва подготовит заявку на реконструкцию последнего 12-километрового участка Via Baltica.

Весь более чем 40-километровый участок Via Baltica от Мариямполе до границы с Польшей планируется реконструировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к автомагистралям, путем расширения дороги с двух до четырех полос, строительства соединительных дорог и устройства перекрестков, более безопасных для трафика разного уровня.

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