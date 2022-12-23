Жестоко обращавшимся с животными людям будет запрещено иметь питомцев

В четверг Сейм принял поправки к Закону о благополучии и защите животных и Кодексу об административных правонарушениях, которыми было решено запретить лицам, жестоко обращавшимся с животными, в течение определенного периода времени иметь питомцев. Цель состоит в том, чтобы уменьшить количество случаев жестокого обращения с животными и укрепить благополучие и защиту животных, говорится в сообщении.

Согласно принятым поправкам, лицо, наказанное за административные правонарушения, предусмотренные в Кодексе административных правонарушений, и у которого были конфискованы все животные, не сможет заводить животных в течение 2 или 4 лет, в зависимости от тяжести нарушения. Человеку будет запрещено заводить те виды животных, против которых он применил незаконные действия.

Если лицо осуждено по Уголовному кодексу за совершение преступного деяния (жестокое обращение с животным, истязание, если в результате животное было убито или покалечено), такое лицо не сможет содержать все виды животных во время исполнения решения суда и 10 лет после.

Несоблюдение данного запрета влечет за собой административную ответственность. Нарушение запрета на содержание животных влечет за собой штраф в размере от 150 до 300 евро, а повторное нарушение – в размере от 300 до 550 евро.

За поправки к Закону о благосостоянии и защите животных проголосовали 84 члена Сейма, против – 1, воздержались 25 парламентариев. За поправки к Кодексу административных правонарушений проголосовали 84 члена Сейма, против – 1, воздержались 26 парламентариев.

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