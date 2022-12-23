Реакция на деятельность осужденного Палецкиса: Сейм утвердил поправки к Уголовному кодексу

В пятницу Сейм одобрил законопроект, который направлен на создание эффективной превенции нарушений исполнения наказаний и более эффективную защиту прав граждан как в местах отбывания наказания, так и за их пределами. Министерство юстиции инициировало изменения, реагируя на то, что осужденный за шпионаж Альгирдас Палецкис продолжал распространять кремлевскую пропаганду по телефону, даже будучи за решеткой.

За законопроект проголосовали 95 членов Сейма, против никто не голосовал, воздержались 2 парламентария.

Поправки к закону устанавливают, что по решению директора учреждения лишения свободы, уполномоченного им должностного лица или по решению суда временно (до 3 месяцев) могут проверяться отправляемые и получаемые письма осужденного, могут быть прекращены или ограничены отправка и получение писем, предоставление свиданий, телефонные звонки осужденного, краткосрочные выезды из места исполнения наказания, на месте исполнения наказания ограничиваются его контакты с другими осужденными, передача вещей осужденным прекращается или ограничивается.

Также в проекте поправок учитывается тот факт, что поддержание связей осужденных с их близкими родственниками является очень важным элементом процесса ресоциализации, поэтому предлагается ограничивать общение осужденных с ними только в исключительных случаях, когда другими способами нельзя предотвратить преступные деяния. При этом предлагается установить срок применения такого ограничения – не более 1 месяца (с возможностью его продления).

При этом предлагается установить, что новые меры пресечения не должны применяться к звонкам, встречам и переписке осужденных с адвокатами, государственными муниципальными учреждениями и международными организациями.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!