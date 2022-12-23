Прекращается издание еженедельника на русском языке "Литовский курьер"

Прекращается издание еженедельника "Литовский курьер", последний печатный номер выйдет на следующей неделе.

"К сожалению, это так. Такова экономическая ситуация. Предприятие приложило все усилия, чтобы продлить работу, но, к сожалению, с одного тиража газета не может выжить, не хватает рекламы", - сказала BNS Йоланта Андреева, директор компании LK Massmedia, которая издает еженедельник.

По ее словам, последний печатный номер появится в четверг, 29 декабря, чтобы попрощаться с читателями.

В настоящее время решается вопрос об освещении новостей в интернете. Эта же компания также управляет веб-сайтом kurier.lt.

По словам Андреевой, еженедельник "Литовский курьер" издавался для русскоязычной аудитории почти три десятилетия.

"А название этой газеты еще старше, оно было восстановлено. Это первая газета на русском языке после восстановления независимости", — сказала глава компании.

По ее словам, на решение прекратить издание также повлияли постоянно растущие расходы на печать.

"Литовский курьер" издается в Вильнюсе с 1995 года.

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