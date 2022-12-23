Суд назначил принудительное лечение литовцу, который поддерживал военные преступления и унижал украинцев

Участковый суд Вильнюса признал невменяемым 34-летнего вильнюсца, который публично поддерживал военные преступления и унижал лиц украинской национальности. По решению суда к нему будут применены принудительные меры медицинского характера – амбулаторное наблюдение в условиях первичной психиатрической помощи, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

По данным дела, житель столицы в одной из социальных сетей 1 марта с. г. опубликовал видео, в котором он публично поддерживал военные преступления. В этом же видео житель столицы унижал лиц украинской национальности и пропагандировал идеи их, как жертв войны, унижения и уничтожения.

Досудебное расследование по 1 ч. 170-2 статьи Уголовного кодекса проводили сотрудники Криминальной полиции Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда.

В ходе досудебного следствия мужчине были назначены стационарные судебно-психиатрическая и судебно-психологическая экспертизы. Специалисты, проводившие его, пришли к выводу, что из-за хронического прогрессирующего психического расстройства в момент совершения преступления мужчина был не в состоянии осознавать опасность деяния и контролировать свои действия.

Специалисты пришли к выводу о целесообразности применения к подозреваемому принудительных мер медицинского характера – амбулаторного наблюдения в условиях первичной психиатрической помощи.

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