Kesko Senukai опасаются штрафов и дополнительных налогов в Беларуси

Компания по торговле строительными, ремонтными материалами и бытовыми товарами Kesko Senukai Lithuania, работающая в странах Балтии, заявляет, что действия белорусских властей в отношении ее компании в этой стране непредсказуемы.

Вполне вероятно, что группа может понести дополнительные расходы в Беларуси — управляемой ею компании ОМА могут начислить незапланированные суммы налогов, штрафов и процентов, говорится в отчете о деятельности за 2021 год, поданном в литовский Реестровый центр.

"Белорусские налоговые органы могут занять более жесткую позицию в отношении юридического толкования и оценок, и в результате вполне вероятно, что сделки и деятельность, которые ранее считались соответствующими требованиям законодательства, могут быть подвергнуты повторной проверке. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, штрафы и пени", — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что белорусские налоговые органы могут провести налоговую проверку за последние три года и даже дольше.

"В некоторых случаях проверки могут охватывать более длительный период времени. Руководству группы неизвестны какие-либо обстоятельства, которые могут привести к потенциальной материальной ответственности в этом отношении", — говорится в сообщении.

После того, как в мае Kesko Senukai объявила о приостановке своей деятельности в Беларуси и выходе из акционеров розничной сети этой страны ОМА, белорусские правоохранительные органы в июне провели обыски в центральном офисе ОМА в Минске, были задержаны руководители компании - граждане Беларуси.

Группа надеется, что война в Украине и международные санкции против России не окажут существенного влияния на ее деятельность.

Консолидированная выручка группы в 2021 году достигла 1,094 млрд евро и была на 18% выше, чем в 2020 году, чистая прибыль достигла 45,2 млн. евро - на 73% больше, чем в прошлом году (26,1 млн евро). Kesko Senukai Lithuania не выплачивала дивиденды акционерам в прошлом году.

Kesko Senukai Lithuania управляет 76 собственными и франчайзинговыми магазинами в Литве, а также дочерними компаниями, которые управляют еще 19 магазинами и шестью интернет-магазинами в странах Балтии. В компании работает около 3,1 тыс. человек.

По 50% акций Kesko Senukai Lithuania принадлежат финскому концерну Kesko и Артурасу Ракаускасу.

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