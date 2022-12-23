Социал-демократы: не является ли рост уровня инфляции в Литве "инфляцией жадности"?

Председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте утверждает, что Правительство Литвы недостаточно борется с инфляцией, которая является одной из самых высоких в Европейском союзе (ЕС). По ее словам, нынешнее повышение зарплат, пенсий и пособий в ответ на рост цен является стратегией, которая не работает, так как эти повышения "съедает" инфляция.

"Достаточно пообщаться, встретиться с людьми и увидеть их настроения, особенно когда они готовятся накрывать стол на Сочельник и Рождество. По правде говоря, все эти повышения, которые были и будут в следующем году – это хорошо. Но в моем понимании, их уже давно "съела инфляция" и огромные цены. На самом деле, если оценивать рост цен на продукты питания, то в Литве он, наверное, самый высокий среди всех стран Евросоюза", - в пятницу радиостанции Žinių radijas прокомментировала В. Блинкявичюте.

По словам В. Блинкявичюте, такие скачки цен могут быть результатом попытки поставщиков товаров и услуг нажиться. Поэтому, по ее словам, Государственной службе защиты прав потребителей и Совету по конкуренции следует провести расследование и попытаться выяснить истинные причины роста.

"Действительно есть много необъяснимых аспектов, почему в Литве дорожают продукты питания. И надо проверить во всех звеньях цепочки поставок, не является ли эта инфляция "инфляцией жадности", когда в эти непростые времена стремятся нажиться", - сказала политик.

"Ни Служба права потребителей, ни Совет по конкуренции не могут спать в такой ситуации. Им всем нужно очень серьезно подключаться и следить за такими процессами. Это ненормально, что это происходит в нашей стране, когда на самом деле продукты питания в гораздо более богатых странах Европейского союза намного дешевле", - пояснила В. Блинкявичюте.

Председатель социал-демократов также отметила, что в такой ситуации необходимо снова поднимать вопрос о льготе по налогу на добавленную стоимость (НДС) на товары первой необходимости. По ее словам, это уже существует в других странах ЕС и давно должно было существовать и в Литве.

"Все же придется вернуться, и я бы очень хотела вернуться в будущем году, к льготе по НДС на самые необходимые продукты питания. Опять же, я уже говорила, что в 24 государствах Евросоюза есть такая льгота. И следует посмотреть, возможно, в Литве уже давно следовало ввести такую вещь и не бояться", - сказала она.

ELTA напоминает, что годовая инфляция в этом году, по сравнению с ноябрем 2021 г., составила 21,4 проц., рассчитанная по индексу потребительских цен (ИПЦ) – 22,9 проц., сообщает Департамент статистики.

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