Поездку с водителем Bolt женщина запомнит надолго: хочет предупредить других

Жительница Вильнюса в среду ночью воспользовалась услугами водителя компании Bolt и пережила настоящий кошмар – водитель закрыл машину, приставал к женщине, не выпускал ее из салона. Обстоятельства происшествия выясняет полиция, а представители компании Bolt, говорят, что ситуация им известна, но комментировать ее они не могут. Это не первый подобный случай, связанный с водителями компании Bolt.

В редакцию Delfi написала Эмилия (настоящее имя редакции известно) и рассказала, что около 2 ч. ночи водитель Bolt привез ее домой.

"Водитель был темнокожий, мы говорили по-английски. Я сидела сзади, справа, а он повернулся ко мне и стал гладить мои ноги и предлагал заняться сексом. Я ответила, что не хочу и попыталась открыть дверцу машины, но дверь была закрыта", – рассказала женщина.

Водитель не реагировал на просьбы женщины выпустить ее, трогал ее за ноги и предлагал передумать.

"Тогда я начала плакать, просить, чтобы он отпустил меня. Через 8-10 минут он открыл машину, я выбежала из нее", – писала девушка.

Она обратилась в полицию и в администрацию компании Bolt. Руководство компании обещало принять меры. В ближайшее время девушку опросит полиция.

Представитель полиции Юлия Самороковская подтвердила, что такой случай зафиксирован, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Эмилия сказала, что после этого случая пользоваться платформой Bolt не собирается.

"Думаю, таких историй намного больше, может, не все осмеливаются обращаться в полицию и сообщать о случившемся. Но об этом надо говорить, таких людей надо выявлять, иначе их станет много, - объяснила она причину обращения в СМИ. – Мне еще повезло, другим, возможно, пришлось хуже".

Представитель полиции сказала, что такие жалобы поступают редко. "Часто пострадавшие в полицию не обращаются. Однако полиция призывает не игнорировать такие случаи и во всех случаях сообщать о подобных инцидентах", – сказала Самороковская.

Представители Bolt сказали Delfi следующее: "Ситуация нам известна, сейчас мы ее разбираем. Искренне сожалеем в связи с тем, что клиент пережила такой опыт. Мы отрицательно оцениваем все случаи угроз и насилия, всегда предпринимаем действия. Подробно комментировать конкретный случай не можем, мы готовы сотрудничать с полицией и предоставлять ей всю возможную информацию. Напомним, что водители, занимающиеся подвозом пассажиров должны быть людьми с хорошей репутацией. Если мы получаем достаточно информации о недолжном поведении водителя, блокируем его доступ к платформе".

Такие истории уже бывали. В октябре сообщали о неком Асифе, который увез девушку к озеру Салотес и пытался ее одурманить.

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