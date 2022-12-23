"Общий враг мотивирует": литовские военные обучают украинцев починке немецких гаубиц

В ангаре в Рукле раздается рев тысячи лошадиных сил двигателя с рабочим объёмом цилиндров в 18,3 литра, который является сердцем 55-тонной немецкой самоходной гаубицы PzH 2000.

Звук, который разносится по всему ангару, заставляет многих в здании обернуться, в том числе и 18 мужчин в синей форме.

Это механики украинской армии, которые в декабре обучались ремонтировать упомянутую самоходную артиллерийскую установку в Литве.

"Это первая группа в Литве, которая научилась ремонтировать эти гаубицы", - сказал BNS начальник штаба Артиллерийского батальона литовской армии, дислоцированного в Йонавском районе, майор Жильвинас Чершкус.

В пятницу группа украинских военных покидает Литву и возвращается на родину.

Ломаются от интенсивного использования

Еще в июне Германия поставила Украине десяток PzH 2000. Эксперты говорят, что эта артиллерия, как и другое западное вооружение, переброшенное в страну, противостоящую российскому вторжению, помогла украинцам переломить ход войны.

Однако из-за крайне интенсивного использования гаубиц вооружение быстро изнашивается.

Для ремонта их доставляют в страны НАТО, в том числе в Литву — здесь пока отремонтировано шесть гаубиц.

"Цель состоит в том, чтобы научить солдат выявлять неисправности и исправлять их на поле боя в режиме реального времени", — говорит Чершкус.

"Если у меня есть возможность и инструменты для ремонта на месте, то я экономлю время, ресурсы, смогу вовремя и на месте поддержать маневр, вместо того, чтобы через месяц-два ждать возвращения отремонтированной техники из-за границы", — добавляет он.

В Украине PzH 2000 применялись с невиданной в немецкой армии интенсивностью.

Немецкое издание Der Spiegel сообщило в ноябре, что украинская армия производит около 300 выстрелов в день из одной стрелковой башни.

Украинских солдат в Рукле обучали техническому обслуживанию гаубиц, а не ремонту поврежденных частей.

По словам литовских военных, которые поговорили с BNS на условиях анонимности, именно отсутствие технического обслуживания при интенсивном использовании артиллерии в ряде случаев приводило к неисправностям гаубиц в Украине.

По их словам, обычное ежегодное техническое обслуживание гаубиц в условиях войны приходится проводить гораздо чаще, иногда даже еженедельно.

"Общий враг мотивирует"

Механики украинской армии провели в Литве две недели, изучая инструкции и обучаясь обслуживанию двигателей и гусеничных шасси гаубиц.

Они работали над четырьмя гаубицами, изучая, как обращаться с различными компонентами оружия.

Большое количество украинцев, закончивших курс в Литве, уже проходили обучение в Германии, поэтому во время учебы в Литве они специализировались на обслуживании шасси или башни. Четверо украинцев впервые научились ремонтировать гаубицы.

По словам Чершкуса, литовцы, владеющие PzH 2000 с 2016 года, поделились практическими знаниями.

"Больше теоретических знаний они получили в другом месте, а мы (...) поделились с ними опытом реальной практики эксплуатации оборудования, что это за неисправности, которые не описаны в учебниках", — сказал он.

По словам майора, украинцы также делились информацией с фронта о проблемных частях гаубиц.

На предыдущих военных курсах Литва обучала украинский спецназ, подрывные и саперные подразделения. Также украинцев обучают действовать в условиях химического, биологического, радиологического и ядерного заражения, бороться с беспилотниками, собирать разведданные из открытых источников.

Всего литовцы обучили на курсах в этом году 500 украинских солдат, а в следующем надеются утроить их число.

BNS не разрешили поговорить с украинскими военными для этого репортажа из соображений безопасности.

По словам Чершкуса, военные Артиллерийского батальона им. Ромуальдаса Гедрайтиса охотно согласились помочь украинцам.

"Если у украинцев есть потребность обучаться дольше, то военные были настроены работать с ними даже в нерабочее время", — утверждает Чершкус.

"Общий враг мотивирует", — добавляет он.

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