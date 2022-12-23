В праздники в отпуске будут восемь литовских министров

Приближаются зимние праздники - Рождество и Новый год. 8 литовских министров решили продлить праздничные выходные и взять отпуск. Некоторые ушли в отпуск еще перед Рождеством, другие уйдут после Нового года. 5 января в отпуске будут 6 министров.

Перед Рождеством в отпуск ушел министр культуры Симонас Кайрис – он будет отдыхать с 23 декабря по 2 января.

С 27 декабря по 6 января в отпуске будет министр здравоохранения Арунас Дулькис.

С 27 декабря до 4 января в отпуске будет министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас.

Министр финансов Гинтаре Скайсте будет отдыхать с 29 декабря по 3 января.

Три министра решили пойти в отпуск в следующем году – социальной защиты и труда Моника Навицкене (2-10 января), энергетики Дайнюс Крейвис (2-9 января) и образования Юргита Шюгждинене (5-13 января).

Кроме того, 30 декабря один выходной берет министр транспорта Марюс Скуодис.

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