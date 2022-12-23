Праздничная Варшава привлекает литовцев: там и развлечения и товары дешевле

Столица Польши готова к праздникам куда лучше литовских городов. Красиво украшены улицы, торговые центры, манят рождественские ярмарки. Немало литовцев приезжает сюда перед праздниками и радуется более дешевым развлечениям.

Пока литовские города ежегодно предлагают новые украшения елок, состязаются, чья елка красивее, в Польше на такие мелочи внимания не обращают. Поляки любят Рождество, но города всякий раз украшают к праздникам одинаково. И это никого не удивляет.

"Если смотрится хорошо, если всем нравится – зачем что-то менять и инвестировать больше денег?", – сказала варшавянка Анета. С ней согласен и местный Дед Мороз Якуб. "Декорации те же, что и в прошлом году, но люди радуются не меньше, посмотрите, все счастливы. За год люди успевают соскучиться по праздникам", – сказал Дед Мороз, зарабатывающий на жизнь фотографиями.

Журналист бывал в Варшаве в 2020, в 2021 году, приехал в 2022 и даже не заметил, что декорации и украшения те же. Только после того как об этом сказали местные жители, стал сравнивать фотографии - и понял, действительно те же.

Варшава - отличный западный город, ничем не уступающий, например, немецким городам. Там много культурных мест, хороших ресторанов, гостиниц, баров, ночных клубов.

Рождество в Варшаве - отдельная тема. Поляки любят Рождество. Своими праздничными декорациями она затмевает и Вильнюс и Каунас. Да, надо признать, вильнюсская елка больше и ярче, но в данном случае не размер главное. Главная елка Варшавы выглядит натуральнее и уютнее, как из сказки. Правда, и она состоит из металлической конструкции, но больше похожа на настоящую елку.

Если Вильнюс и Каунас считают главным объектом елку, то Варшава на одном акценте не останавливается. В Варшаве ярко освещены улицы - это не только украшения на столбах, но и разные яркие декорации, арки. Самая яркая улица - Nowy Swiat, здесь стоят золотые елочки с золотыми шарами, над ними – арки с бантами. Повсюду логотипы одного итальянского производителя конфет – не только реклама, но и пояснение, кто оплатил всю эту прелесть. Спокойно по этой улице не пройдешь - все останавливаются, чтобы сфотографировать эту красоту.

Еще больше красот можно увидеть в Старом городе Варшавы, где поражает обилие праздничных декораций.

По праздничной аллее у президентского попадаешь в настоящую зимнюю сказку - здесь есть и светящиеся шахматные фигуры, которыми можно пользоваться бесплатно.

Самое веселое место для детей – карусель на улице Krakowskie Przermiescie. В большинстве европейских городов есть такие карусели, они стоят по 5-8 евро за один оборот, а в Варшаве дети и взрослые катаются на карусели совершенно бесплатно.

За каруселью снова стоят рождественские декорации. Чтобы у всех сфотографироваться, потребуется не меньше 2-3 часов.

Рождественские ярмарки в Польше ничем не хуже немецких. Электричество здесь не экономят. Все сверкает и горит огнями. В центре Варшавы есть несколько ярмарок, а самая большая - на площади в Старом городе (Old town market place). Как и в Германии, здесь много напитков и угощений. Хотя выбор довольно скромный. Конечно, есть горячее вино, цены в большинстве киосков похожие. Цена зависит от размера стакана – самый маленький стоит 3 евро, самый большой – 5 евро. Напомним, что в Вильнюсе горячее вино в зависимости от размера стакана стоит 4-8 евро. Есть разница и в ценах на чай. В Варшаве чай на ярмарке стоит 2, в Вильнюсе 3 евро.

В Польше журналист рекомендует попробовать традиционный копченый сыр с вареньем из клюквы (цена 1,70 евро). Лучше брать сразу двойную порцию.

В Варшаве на ярмарке можно купить и колбаски, но они не такие вкусные, как в Германии. Цена 4 евро за колбаску с булочкой кетчупом или горчицей.

В Варшаве на ярмарке продают горячий кисель (3 евро), борщ с сушеными грибами 3,66 евро, польские пельмени – с капустой или грибами (1,70 евро).

Между киосками с едой и напитками - большой каток. Это основной акцент ярмарки и объект притяжения. Желающих покататься на коньках так много, что приходится стоять в очереди. Атмосфера очень праздничная, странно только, что нет музыки.

Спешите посетить рождественскую Варшаву. Таким красивым город будет до 6 января, а ярмарка будет работать до конца января или начала февраля, только называться уже будет зимней, а не рождественской.

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