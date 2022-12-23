Погода на праздники: по лужам на Рождество ходить не придется

В пятницу днем Литва останется в южной зоне циклона. Будет облачно, прояснений не ожидается.

В большинстве районов время от времени ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Местами туман. Будет 1–6 градусов тепла.

В субботу ночью похолодает. На севере местами возможны прояснения. Смешанные осадки ожидаются во многих районах, но они будут кратковременными. Местами туман. Ночью будет 0–5 градусов мороза. Выше 0 может быть лишь на юге страны. В других районах будет похолодание.

В субботу днем будет облачно с небольшими прояснениями. Особых осадков уже не ожидается, только на юге может пройти небольшой снег. Днем будет от 4 градусов мороза на севере до 0–1 градуса тепла на юге страны. Сохранится гололед.

В ночь на Рождество мороз усилится, будет 3–8 градусов ниже нуля, местами до 9–10 градусов. Кое-где туман и иней. Утром на юго-западе появятся облака, местами пройдет небольшой снег.

В воскресенье днем будет облачно, на юго-западе возможны осадки в виде снега. Кое-где туман. Будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В ночь на понедельник будет 0–5 градусов мороза. Местами пройдет небольшой снег. Днем приблизятся облака атмосферного фронта, пойдет снег, мокрый снег, а затем он сменится дождем. На части территории Литвы будет идти ледяной дождь, будет скользко. Будет 2–4 градуса тепла.

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