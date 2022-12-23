Незабываемая зима в Паланге: самые красивые места, и чего нельзя пропустить

Близятся главные зимние праздники, немало развлечений можно найти в разных городах Литвы, Паланга - не исключение.

Теплые воспоминания о рождественской мастерской

В праздничном календаре жители и гости Паланги найдут немало интересного. Хочется послушать классическую музыку? На бесплатный концерт в библиотеке приглашает солист Литовского национального театра оперы и балета баритон Эугиниюс Хребтовас. Приезжие с малышами могут посетить музыкальные вечера в курзале, а отдыхающих в Швянтои ждут романсы в павильоне пешеходного променада.

Foto: Aldas Ten / F360.LT

Хочется самим создать что-то необычное? Несколько музеев предлагают мастер-классы по созданию рождественских открыток, украшению венков, плетению елочных игрушек из соломы и созданию восковых свечей. А если на улице холодно, Музей янтаря предлагает посетить виртуальную экспозицию. Директор музея Сигита Багужайте-Талачкене сказала, что курорт стоит посещать не только летом: и зимой здесь есть чем заняться.

"Мы сообщаем на сайте о проводимых занятиях, есть не только традиционные, но и праздничные мастер-классы. Например, есть рождественские мастерские, мы предлагаем создать устойчивую елочную игрушку. Для этого используем картон, различные материалы, например, блестящие фантики. Есть у нас и нетрадиционные выставки, на одной рассказывают о необычных открытиях, например, как кровь случайно помогла художнику открыть синий цвет. Мы предлагает и экскурсии, чтобы посетить которые не придется куда-то ходить, – все происходит внутри музея. Мы приглашаем тех, кто идет мимо музея к морю, заглянуть в кафе, согреться за чашечкой кофе, – просто заходите в гости", – сказала директор.

Собеседница не скрывает, что мастер классы привлекают и местных жителей и туристов, часть занятий в музее проводится бесплатно.

Зимняя сказка глазами Тышкевичей: устраивали праздник и для слуг

Те, кто ищет мероприятия на улице, могут пользоваться услугами экскурсоводов. Диана Йомантайте-Йонайтене из Палангского туристического центра сказала, что в любое время года в Паланге можно услышать разные истории.

Foto: Aldas Ten / F360.LT

"Паланга и все литовское взморье зимой не менее прелестны, чем летом. Честно говоря, я почти местная (из Кретинги), поэтому люблю Палангу осенью и зимой больше всего. Осенью курорт украшен яркими листьями, а зимой, когда выпадает снег, здесь начинается зимняя сказка. Деревянные палангские виллы выглядят как сказочные домики. На ул. Й.Басанавичюса зажигают праздничные огни, пирс покрывается слоем льда – картины просто незабываемые.

Зимой я рассказываю туристам о совершенно бизнес-плане Тышкевичей, о палангских виллах: легенды, тайны, судьбы, звездный дождь. Когда стоит мороз, а все укутано снегом, рассказы приобретают дополнительный смысл – туристам с горячим чаем можно рассказывать не только об истории, но и о праздничных традициях, о смысле Рождества. Тем более, что, кажется, и сами Тышкевичи любили праздновать Рождество. Сохранился рассказ младшей дочери основателя Паланги графа Юзефа Тышкевича Елены-Клотильды. Она писал, что во время празднования Рождества в поместье, в Зимнем саду наряжали большую елку. И она предназначалась не только для домочадцев. В праздники графы не забывали о своих слугах, о крестьянах. Множество детей получали небольшие подарки. Только представьте, какими красивыми были праздники во дворце, нынешнем Музее янтаря".

По словам экскурсовода, уютные истории в Паланге создает даже сама природа. Пляж, дюны, парки зимой выглядят потрясающе, поэтому достаточно тепло одеться, взять термос и наслаждаться зимним пейзажем.

Где можно сделать самые красивые фотографии

Вне всякого сомнения, хочется запечатлеть хотя бы частичку зимней природы на взморье на фотографиях. Фотограф Алдас Казлаускас фиксирует красоту палангской природы и днем и поздним вечером. На его фото палангский пирс оживает как мистический зверь, а заснеженные скульптуры на фото таинственно улыбаются. Фотограф отмечает, что зимой в Палангу приезжает все больше людей. Фотограф шутит, что на вопрос, где лучше делать селфи, можно ответить одним словом.

Foto: Aldas Ten / F360.LT

"Где можно сделать самые красивые селфи? Без рекомендаций. Или – везде. Сейчас на взморье так красиво, только успевай фотографировать. Паланга сказочная. Я не сомневаюсь, что даже летом такой красоты не увидишь, – рассказал Казлаускас. – Люди любят делать фото у моря, но для меня самые красивые - "туннельные" места, аллея Тышкевичей, дорожки у виллы Anapilis или парк Бируте. И конечно, все то, что бывает лишь мгновенье, которое больше не повториться, – сугробы, запорошенные снегом деревья, обледеневший пирс".

Фотограф из Паланги Айсте Гришинайте-Колесникова также сказала, что невозможно назвать несколько самых красивых мест в Паланге, ведь море меняется каждый день.

Foto: Aldas Ten / F360.LT

"Паланга для меня - райское место. Спокойное, а иногда бурное море, самые красивые закаты, а еще лесочки и беговые дорожки. Я больше нигде не хотела бы жить, только в Паланге. Что касается праздника, здорово, что сюда приезжает столько людей. Приезжающие сюда семьи находят здесь покой, учат детей глубже дышать и наслаждаться воздухом. Весь декабрь - нескончаемые выходные, – сказала фотограф, заметив, что ей больше всего нравится море. – Лично для меня - самое магическое место - у моря, неважно, какое настроение, какая погода - фотографии на фоне моря прекрасны всегда".

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