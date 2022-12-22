Желающие со следующего года могут пройтись по Лидувенскому железнодорожному мосту

Летом следующего года желающие смогут посетить и прогуляться по самому длинному (599 м) в Литве и самому высокому (42 м) Лидувенскому железнодорожному мосту.

"В следующем году в список достопримечательностей можно будет включить уникальное историческое строение, находящееся в Региональном парке Дубисос – Лидувенайский мост, с которого открывается великолепная панорама. Жители Литвы и туристы из-за границы смогут познакомиться с этим уникальным строением", – сказал гендиректор LTG Infra Каролис Санковский.

LTG Infra осуществляет проект подготовки моста к посещениям туристов вместе с Государственной службой охраняемых территорий. Для туристов будут проводить экскурсии.

"С Лидувенского моста открывается уникальная панорама на долину Дубисы, сформированную в результате таяния ледника", – сказал директор ГСОТ Альбертас Станисловайтис.

Подрядчик компания Švykai занимается подготовкой тропы для туристов, устанавливает на ней освещение, информационные стенды и знаки. Планируется, что работы завершат летом 2023 года.

Стоимость работ составляет 1,46 млн. евро без НДС. Осенью этого года та же компания завершила ремонт моста, работы обошлись в 2,6 млн. евро без НДС. P

Лидувенский мост в годы I мировой войны построили немцы (1918 г.). Тогда мост был длиной 570 м и состоял из 9 частей. В 1944 г. мост взорвали. В 1952 г. мост восстановили, использовались уцелевшие опоры, перекрытия и их элементы.

Мост находится в муниципалитете Расейнского района.

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