Сейм Литвы подтвердил: школьные проверки обязательны, для десятиклассников - проходные баллы

В четверг Сейм Литвы утвердил обязательные тесты успеваемости учащихся, а с 2025 года ввел проходные баллы для десятиклассников, желающих продолжить обучение в гимназии.

Нынешняя система тестов успеваемости в школах меняется: они становятся обязательными для учащихся четвертого и восьмого классов, а в шестом классе тестирования больше не будет.

Также постепенно вводится минимальная планка для десятиклассников, желающих продолжить обучение в гимназии: это четыре балла с 2025 года и пять баллов с 2029 года.

Национальные тесты успеваемости теперь проводятся для учащихся четвертого, шестого и восьмого классов, но они не являются обязательными, хотя обычно участие в них составляет около 96% учащиеся общеобразовательных учреждений страны.

Согласно новому порядку, десятиклассники будут получать базовое образование не только после завершения основной образовательной программы, но и после сдачи тестов по достижениям основного образования с удовлетворительными оценками.

Учащиеся, не сдавшие тест, смогут пересдать его или им будет предложено повторить курс за десятый класс средней школы в гимназии или профессиональном училище, либо изучить конкретный предмет отдельно и таким образом подготовиться к тесту успеваемости в следующем году.

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