Столичная полиция просит помощи в опознании подозреваемого

Столичная полиция ищет хулигана, избившего мужчину в районе Виршулишкес и просит помощи в опознании подозреваемого.

Инцидент произошел 22 октября, в 23 ч., в Вильнюсе, у бара на ул. Виршулишкю. Неизвестный мужчина примерно 30 лет кулаком ударил в лицо 29-летнего мужчину.

В ходе расследования полиция получила фотографию возможного подозреваемого.

Полиция просит отозваться жителей, опознавших мужчину и поделиться имеющейся информацией. Просьба связаться со следователем 5 комиссариата полиции Лаурой Даёре, моб. телефон 8 693 97541, (8 5) 271 6484, эл. почта laura.dajore@policija.lt или звонить по номеру 112.

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