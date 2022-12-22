Еврокомиссар: санкции в отношении России достигли потолка, ничего нового придумать нельзя

Санкции Европейского союза (ЕС) в отношении России достигли своего потолка, ничего нового придумать нельзя, и сейчас самое главное – их реализовать, считает делегированный Литвой член Еврокомиссии (ЕК).

"Я давно говорил, что санкции достигли своего потолка, и в этих санкциях не может быть никаких нововведений, инноваций", — заявил в четверг радиостанции Ziniu radijas еврокомиссар, отвечающий за окружающую среду, океаны и рыболовство Виргиниюс Синкявичюс.

По его словам, одним из важнейших шагов является отказ от российского газа в Европе.

"Я думаю, что самый большой шаг был сделан с точки зрения энергетики и достижения того, что из 40% газовой смеси в Европейском Союзе чуть менее 9% приходится на Россию. Я думаю, что это самые большие шаги, которые только усилят давление и снизят возможности России продолжать финансирование войны", — сказал Синкявичюс.

После того, как Россия начала вторжение в Украину, ЕС уже принял девять санкционных пакетов, направленных против экспорта российской нефти, высокопоставленных чиновников и ограничивающие деятельность некоторых российских банков и компаний.

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