Мэр Вильнюса: забастовка водителей прекращается

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сообщает, что забастовка работников "Вильнюсского общественного транспорта" прекращается, потому что сторонам удалось достичь соглашения.

"Коллективный договор работников VVT, о котором договорились в прошлую пятницу, будет подписан сегодня, а вступит в силу с 1 1нваря 2023 года.

Сегодня вечером автобусы начнут курсировать по обычному расписанию. Я не сомневаюсь, что правление VVT сегодня утвердит достигнутое соглашение.

Приношу вильнюсцам извинения за доставленные неудобства и желаю веселых праздников", – сообщил мэр.

Напомним, что забастовка длилась с 5 декабря.

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