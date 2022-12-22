Вице-министр: Алесь Беляцкий – Нельсон Мандела наших дней

Белорусский правозащитник Алесь Беляцкий – это Нельсон Мандела наших дней, сказал вице-министр иностранных дел Мантас Адоменас. В среду перед посольством Беларуси в Вильнюсе деятельность этого активиста и лауреата Нобелевской премии мира была увековечена посвященной ему неофреской.

"Символично и знаменательно, что сегодня, через дорогу от посольства Беларуси, от представительства минского режима в Литве, мы открываем эту фреску, картину, посвященную борьбе Алеся Беляцкого за свободу и его как человека, который всю свою жизнь посвятил демократии Беларуси, свободе Беларуси, Беларуси за европейский выбор", - сказал М. Адоменас во время презентации неофрески.

"Это символ всего движения, это Нельсон Мандела наших дней", - отметил он.

Неофреска была создана Линой Шлипавичюте-Черняускене, художницей-монументалистом, возглавляющей художественную лабораторию Kiaurai sienas, а реализована коллективом уличных художников Gyva grafika. Художница утверждает, что сразу загорелась предложенной идеей увековечить А. Беляцкого рядом с посольством Беларуси.

"Действительно нереально, что мы сделали это – я думаю, что искусство имеет большой потенциал, чтобы говорить о чувствительных и важных для общества вопросах. Лично мне хотелось бы чаще использовать этот инструмент – искусство как платформу для донесения того, что для тебя важно", - сказала она, добавив, что работа не только несет сильный политический посыл, но и демонстрирует поддержку проживающей в Литве белорусской общины.

По словам вице-министра, произведение увековечивает сопротивление всей белорусской демократии и правозащитников власти Александра Лукашенко. М. Адоменас напомнил, что в настоящее время минский режим содержит в тюрьмах 1 435 политзаключенных, еще тысячам предъявлены различные ложные обвинения.

"Мы направляем сигнал о том, что мы не забыли о них, - это часть программы политических, дипломатических, а также коммуникативных действий, посредством которой мы стремимся освободить их, обеспечить, чтобы они могли выполнять свою политическую и гражданскую деятельность так, как и во всех свободных демократических обществах", - сказал политик.

"В то же время это послание всем обществам мира о том, что мы не можем позволить себе забыть о тех 1 435 и других тысячах, миллионах белорусов, которые в самом центре Европы не могут пользоваться благами той свободы, которую мы принимаем как должное", - добавил он.

Проект инициировало Министерство иностранных дел, идею также поддержала организация "Вясна", основанная А. Беляцким, часть команды которой из-за преследований режима А. Лукашенко перенесла свою деятельность в Литву. Разрешение на создание произведения было предоставлено Вильнюсским городским самоуправлением и Департаментом культурного наследия.

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