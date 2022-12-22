В среду переговоры профсоюзов и администрации VVT не состоялись

Руководство "Вильнюсского общественного транспорта" (VVT) и профсоюз компании в среду не продолжали переговоры, поэтому забастовка продлится и в четверг.

По словам руководства VVT, профсоюз в среду должен был представить свои замечания к тексту коллективного договора и свою позицию по новому компромиссному решению в связи с зарплатой. Но, по словам представителя VVT Гедре Буйвидайте, пока замечания не были представлены. По ее словам, процесс затягивается.

"Пока представлено компромиссное решение по оплате труда, его представили вчера в 18 часов, ответа пока не было. Профсоюз также пока не прислал конкретные замечания к тексту коллективного договора, но обещал завтра приехать для технического обсуждения текста. Компания считает, что в последние два дня процесс затягивают", – сказала Буйвидайте.

5 декабря началась забастовка работников VVT. В ней участвуют около 35% водителей.

По данным на 19 декабря, бастуют 433 работника. С начала забастовки на работу вернулись 97 водителей.

По подсчетам VVT, один день забастовки означает 150 000 евро неполученных доходов.

VVT обслуживает 76 из 105 городских маршрутов: 5 скорых, 17 троллейбусных и 54 автобусных.

С четверга курсирует 50% автобусов и больше 50% троллейбусов.

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