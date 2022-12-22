Новый прогноз на Рождество: после потепления идут перемены

В четверг над Литвой пройдут волны тепла и сырости. И ночью и днем будет достаточно тепло, но сыро. Будет пасмурно и мрачно. И ночью и днем время от времени будут идти дожди.

Во многих районах ожидается туман. Днем будет 1-6 градусов тепла, поэтому из-за тепла снег будет таять.

В пятницу особых перемен не ожидается. Будет идти дождь. Ночью осадки будут более интенсивными, днем дождя будет меньше. Немного усилится юго-западный ветер. Ночью будет 0-5, днем 1-6 градусов тепла.

В Сочельник к Литве приблизится волна холодной погоды. Ночью во многих районах, днем местами возможны смешанные осадки. Ночью будет 0-5 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Во многих районах прогнозируют гололед.

На Рождество осадков будет немного, но усилится мороз. Будет скользко.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!