Ikea отзывает с рынка часть стульев: просьба обращаться за деньгами

Ikea призывает всех покупателей, которые купили стулья ODGER антрацитового цвета, с кодом 2221 или более ранней датой, не пользоваться ими и обращаться за деньгами.

"Приоритет Ikea - безопасность жителей. Выяснилось, что основание крутящихся стульев ODGER антрацитового цвета, отмеченных кодом 2221 (число 22 означает год, 21 – неделю года) или более ранней датой, может сломаться при использовании, поэтому мы отзываем их с рынка.

IKEA atšaukia iš rinkos dalį sukamųjų kėdžių ODGER Foto: Įmonės nuotr.

Ikea призывает всех, кто купил такие стулья, произведенные на 21 неделе 2022 года или раньше не пользоваться ими и вернуть в ближайший магазин Ikea, где им вернут деньги. При возврате товара чек не нужен. Название стула и дату производства вы найдете под сидением. Ikea приносит извинения за доставленные неудобства", – сказано в сообщении.

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