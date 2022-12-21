Минфин улучшает прогноз роста ВВП в Литве в этом году

Министерство финансов Литвы улучшает прогноз внутреннего валового продукта (ВВП) страны на следующий год – по мнению ведомства, экономика вырастет на 2,4%. В сентябре ожидалось, что рост в 2022 году составит 1,6%.

Между тем, прогноз роста ВВП в следующем году снижается с 1,4% до 0,7%. В 2024–2025 годах, ожидается экономический рост в размере 3% в год.

"В ближайшее время экономика Литвы продолжит сталкиваться с негативными последствиями войны России против Украины, но ожидается, что экономика страны останется на пути роста", - говорится в заявлении министра финансов Гинтаре Скайсте.

По ее словам, темпы роста ВВП в следующем году будут медленнее из-за ухудшения внешней конъюнктуры, но останутся положительными. По словам министра, это также определяется решениями, принятыми с бюджетом на 2023 год, поддерживающим покупательную способность населения и амортизирующим влияние ценового шока на энергоносители как для домохозяйств, так и для бизнеса.

Ожидается среднегодовая инфляция, которая достигла 18,9% в этом году, в следующем году замедлится и будет составлять 9,4% процента, если не будет новых потрясений на энергетических и сырьевых рынках.

"Давление роста цен уменьшается второй месяц подряд, а это означает, что, по мнению экспертов, пик инфляции, вероятно, уже достигнут", - отметила Скайсте.

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