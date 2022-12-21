Департамент статистики опубликовал результаты международных сравнений европейских стран

В 2021 году реальный валовой внутренний продукт (ВВП), рассчитанный по паритету покупательной способности (ППС) на одного жителя Литвы, составил 29 000 ППС, что составляет 89 проц. среднего показателя по Европейскому союзу (ЕС), опираясь на предварительные результаты международных сравнений европейских стран, опубликованные статистической службой ЕС (Евростат), сообщает Департамент статистики.

Результаты в соседних странах: в Латвии ВВП на одного жителя, выраженный в ППС, составил 72 проц. среднего показателя по ЕС, в Польше – 77 проц., в Эстонии – 89 проц.

Из 27 стран-членов ЕС самый низкий индекс реального ВВП в 2021 г. был в Болгарии – 57 проц. среднего показателя по ЕС, самый высокий – в Люксембурге – 268 проц.

В 2021 г. индекс уровня цен на уровне ВВП в Литве составил 69 проц. среднего показателя по ЕС. В Польше, Латвии и Эстонии индекс уровня цен составил соответственно 60,2, 76,8 и 82 проц. среднего показателя по ЕС. Самый низкий индекс уровня цен из всех 27 стран-членов ЕС был в Румынии – 52,5 проц. среднего показателя по ЕС, самый высокий – в Дании – 133,7 проц.

Рассчитанные по ППС реальные расходы фактического индивидуального потребления (ФИП) на одного жителя Литвы в 2021 г. составляли 20 400 ППС, это 97 проц. среднего показателя по ЕС, в 9 странах-членах ЕС этот показатель превышал средний уровень по ЕС, в 18 странах-членах, включая Литву, был ниже среднего показателя по ЕС.

В 2021 г. индекс уровня цен на уровне ФИП составили 67,8 проц. среднего показателя по ЕС, в Польше, Латвии и Эстонии – 56,7, 76,3 и 83,6 проц. соответственно. Самый высокий индекс уровня цен в ЕС был в Люксембурге – 153,1 проц., самый низкий – в Румынии – 49,2 проц. среднего показателя по ЕС, говорится в сообщении.

В прошлом году индекс уровня цен на потребительские товары в Литве составлял 86 проц. среднего показателя по ЕС, в Польше, Латвии и Эстонии – 74,5, 91,5, 94,7 проц. соответственно. цен на услуги – 54,9 проц. в Литве, в Польше, Латвии и Эстонии – 44,6, 66,9 и 77,1 проц. соответственно.

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