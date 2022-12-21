В Клайпедском порту перевалка контейнеров превысила миллион единиц

Количество стандартных контейнеров (двадцатифутовых эквивалентов, ДФЭ), перегруженных в Клайпедском порту, в этом году превысило миллион, подтвердил глава дирекции порта Альгис Латакас.

"19 декабря было достигнуто число, которое никогда ранее не достигалось, а именно один миллион контейнеров. Это невероятно, это действительно наш успех, он показывает, что есть силы, есть идеи, есть возможности", - сказал в среду журналистам в Клайпеде Латакас.

Вайдотас Шилейка, президент Ассоциации стивидорных компаний Литвы, заявил на прошлой неделе, что в этом году порт впервые обработает более миллиона ДФЭ.

"Мы прогнозируем, что 1 миллион ДФЭ будет перегружен. В сфере обработки контейнеров мы поднялись на новый уровень, так называемый клуб миллионеров. Надеемся, что в нем и останемся", – сказал тогда журналистам Шилейка.

За 10 месяцев текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года погрузка ДФЭ увеличилась на 60% до 866 тысяч, сообщил порт.

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