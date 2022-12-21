Комитет Сейма выяснит причину необоснованной блокировки сторонников Украины в Facebook

В среду Комитет Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) рассмотрит причины необоснованной блокировки аккаунтов и постов людей, которые поддерживают Украину в социальных сетях.

"По совершенно непонятным причинам алгоритмы социальной сети Facebook блокируют и удаляют людей, которые поддерживают Украину, что вынуждает нас поднимать этот вопрос на политический уровень", — заявил накануне журналистам председатель КНБО Лауринас Касчюнас.

По его словам, на заседание комитета приглашены эксперты, чтобы объяснить, как работают такие алгоритмы, зачем они создаются, также комитет обсудит, какие действия может предпринять государство в связи с этим, "чтобы людей, которые поддерживают Украину, которые борются с в информационной войной на стороне Украины, не блокировали в Facebook".

По словам Касчюнаса, с такой проблемой сталкиваются не только жители Литвы.

"Еще более глобально это проблема серьезной информационной войны, где Facebook может в некоторых случаях быть не на стороне правды", — заявил политик.

На заседание КНБО были приглашены представители центра анализа дезинформации Debunk.org, общественные деятели, поднимающие этот вопрос, и представители Министерства коммуникаций и транспорта.

На прошлой неделе Кабинет министров объявил, что команда Debunk.org начала собирать примеры платформ, принадлежащих Meta, которые блокируют распространение или авторство сообщений о войне России в Украине. Есть надежда, что это поможет выявить не только конкретные случаи, но и общий масштаб проблемы.

Планируется, что представители Meta посетят Литву по этим вопросам в январе.

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