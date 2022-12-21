Исследование: расчеты наличными в Литве сократились на 6%, карточками – выросли на 3%

В Литве, как и во всей еврозоне, наличные деньги остаются наиболее распространенным платежным средством в торговых точках, их использование для платежей за три года сократилось на 6% до 62%, а использование платежных карт выросло на 3% до 32%.

Такие результаты исследования опубликованы Европейским Центробанком (ЕЦБ). В нем приняли участие более 50 тыс. респондентов в странах еврозоны, говорится в сообщении Банка Литвы (БЛ, Центробанка).

По данным опроса, в этом году 62% платежей в торговых точках Литвы производились наличными, когда в 2019 году – 68%, в 2016 году – 75%, а в еврозоне соответственно – 59%, 72 % и 79%.

"Литва выделяется на фоне стран еврозоны тем, что доля наличных платежей выше, чем в среднем по еврозоне. Хотя и медленнее, но платежные привычки потребителей нашей страны меняются в том же направлении: популярность наличных снижается, все больше электронных платежных средств", — отмечает Дейвис Станкявичюс, директор Департамента наличности БЛ.

Доля онлайн-платежей в Литве в этом году достигла 16% (в среднем по еврозоне — 17%), тогда как в 2019 году она достигла 12% (6%).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!