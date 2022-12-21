Командующий ВС Литвы: HIMARS – новая страница сотрудничества с США

Соглашение о приобретении систем HIMARS — это новая страница сотрудничества между Литвой и США, заявил командующий литовской армией после встречи с начальником Штаба ВВС этой страны, находящимся с визитом в Вильнюсе.

"На прошлой неделе мы получили очень важные новости о приобретении HIMARS. Современная обычная война ведется бригадами, дивизиями и даже более крупными подразделениями, поэтому приобретение HIMARS позволяет нам перейти в более высокую боевую лигу", — сказал Вальдемарас Рупшис на пресс-конференции во вторник.

"Это новая страница сотрудничества с США", — добавил он.

Приобретение HIMARS стоимостью 495 млн долларов является самой дорогой покупкой военной техники за всю историю.

В ходе двусторонней встречи с начальником Штаба ВВС генералом Чарльзом Куинтоном Брауном-младшим обсуждались вклад США в модернизацию и развитие потенциала ВВС, а также возможность изменения статуса миссии воздушной полиции на статус миссии противовоздушной обороны.

"В руках генерала сосредоточены все военно-воздушные возможности нашего стратегического союзника - Соединенных Штатов Америки: я бы даже сказал больше, что он, наверное, один из самых богатых людей в мире, потому что у него в руках самые дорогие инструменты, которые могут быть только у армий», — сказал командующий литовской армией.

По словам Рупшиса, на встрече было решено, что для эффективной противовоздушной обороны необходимы «четкое понимание угроз и возможностей» и «детальное планирование», чтобы союзники Литвы поддерживали ее в слабых местах.

«Именно противовоздушная оборона является той областью, где вклад США как в сдерживание противника, так и в оборону, если это потребуется, жизненно необходим», — подчеркнул он.

Начальник Штаба ВВС США, в свою очередь, заявил, что две страны сотрудничают по «многим вопросам», включая модернизацию интегрированной противовоздушной обороны Литвы.

«ПВО очень важна для обороны каждого государства, она важна для НАТО, и это аспект, в котором мы продолжим нашу работу», — сказал Браун.

Он поблагодарил Литву за «твердую поддержку защиты Украины, противостоящей неспровоцированной российской агрессии», и сказал, что воздушные системы чрезвычайно важны для обороны этой страны.

Соединенные Штаты разместили роту из примерно 150 военнослужащих на основе постоянной ротации в Литве после аннексии Крыма Украиной в 2014 году.

Спустя три года эти ротации были прекращены, а с 2019 года американцы размещали в Литве на ротационной основе свои батальоны.

Военнослужащие США размещены на полигоне Пабраде в Швенчёнском районе.

Страна активно вносит свой вклад в защиту Литвы и региона военнослужащими, оружием и финансовой поддержкой.

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