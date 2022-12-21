Премьер: исследование по поводу повышения цен на продукты может провести Центробанк

Премьер-министр Ингрида Шимоните считает, что в связи с ростом цен на продукты Центробанк мог бы провести более подробное исследование, которое выявило бы, что происходит на внутреннем рынке. Однако, по ее словам, очевидно, что ситуация обусловлена тем, что совпало множество неблагоприятных факторов.

"Я думаю, что Центробанк мог бы провести такое исследование. Насколько мне известно, готовясь вчера к презентации своего экономического обзора, они сделали такое общее исследование, готовы провести и более углубленное, но в основном вчера из уст Центробанка ответы прозвучали. Сейчас сложилась такая ситуация, когда совпало очень много факторов, которые, к сожалению, все неблагоприятные", - журналистам в Сейме сказала И. Шимоните.

По ее словам, в презентации экономического обзора Центробанка указано, насколько за этот год изменились закупочные цены практически на всю сельскохозяйственную продукцию.

"Не будем забывать о ситуации, которая сложилась на рынке зерна не без усилий Владимира Путина по созданию искусственных продовольственных проблем, прежде всего в странах третьего мира. И, по сути, хотя то напряжение, которое существовало в начале этого года, когда цены иногда поднимались с долгосрочных уровней, спало, потому что появился Черноморский коридор, появились какие-то другие решения, и рынки несколько приспособились, тем не менее цены остаются на уровне около 50 проц. выше среднего многолетнего", - сказала И. Шимоните.

"Очевидно, что это не может не сказаться. Плюс шок от цен на энергоносители, который тоже случился в этом году, это в общей форме указано в презентации Центробанка. Я думаю, что можно подробнее рассмотреть отдельные рынки, а в остальном ответ очень простой – очень большой ценовой шок: в первую очередь за счет цен на сырье, а также за счет цен на энергоносители, и все это переносится и на цены на продукты", - также отметила она.

Премьер также отмечает, что из-за цен на энергоносители у государства больше возможностей для вмешательства в рынок. Между тем, по ее словам, у правительства меньше инструментов для оказания влияния на цены на услуги.

"Скажем, цены на отопление регулируются, цены на газ регулируются, общественное электроснабжение регулируется и есть способы как можно повлиять на саму цену, этим занимается правительство и на это в бюджете следующего года предусмотрены немалые средства", - сказала И. Шимоните.

"Когда мы говорим о ценах, таких как на продукты питания или какие-то услуги, здесь, по сути, политика правительства самая целенаправленная, что и делается в бюджете следующего года. Просто индексировать те доходы, которые зависят от государства, чтобы сохранить покупательную способность населения", - добавила она.

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