Мэр Вильнюса намерен консультироваться с премьер-министром по вопросу забастовки водителей VVT

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в поисках выхода из сложившейся из-за забастовки водителей "Вильнюсского общественного транспорта" (VVT) ситуации намерен консультироваться с премьер-министром Литвы и с главой Соцмина.

По его словам, забастовка VVT - испытание для всей Литвы.

"Я честно говоря, еще, наверное, буду консультироваться с премьером и министром социальных дел, поскольку прекрасно вижу, что вся эта ситуация становится испытанием и тестом для Литвы, я получаю письма из других профсоюзов, в которых доказывают, что за забастовку должен платить работодатель, мне это в принципе кажется невыгодным, это как минимум подорвет основы общества", – сказал в среду в интервью LRT Шимашюс.

"Если забыть, что работа создает ВВП и так мы служим другим, а не забастовками, то так мы далеко не уедем, на этом наше благосостояние быстро выдохнется и закончится", – прибавил мэр.

Напомним, что работники VVT бастуют с 5 декабря, а руководство компании и профсоюзы до сих пор не договорились по спорным вопросам, в последние дни переговоров подняли вопрос оплаты труда бастующих.

"В финансовом плане это крах, а в моральном - несправедливость, если надо платить бастующим (...). Факт такой - они пассажиров сейчас не обслуживают, это важно", – сказал Шимашюс.

Мэр сказал, что у компании на этот нет денег, потому что из-за забастовки платит штрафы и не получает доходов.

"Все сейчас зависит от профсоюзов, камень преткновения по сути сейчас - оплата за забастовку. Это не только дело принципа, но и серьезный финансовый вопрос, ведь расходы у компании большие, из-за штрафов и недополучения натуральных доходов, не на что ей платить", – сказал он и напомнил, что выплатить зарплаты бастующим обещал профсоюз.

"Осмелюсь напомнить, что глава профсоюза обещал платить бастующим по 40 евро в день. Сейчас не знаю, есть у них эти деньги или нет, но явно бремя хотят перекинуть на налогоплательщиков", – заметил Шимашюс.

"Несколько десятков бастовавших на этой неделе уже вернулись на работу, но, конечно, того мало, чтобы возобновить поставку услуг в полной мере", – продолжил он.

Председатель профсоюза VVT Альгирдас Маркявичюс сказал, что вопросом остались выплаты бастующим.

"Мы не упертые, ищем компромисс. Ведем переговоры. Профсоюз делает все возможное, чтобы как можно быстрее завершить переговоры и снять последние разногласия, чтобы на улицы выехал транспорт", – заметил он.

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