В Сейме одобрено предложение о лишении гражданства лиц с двойным гражданством, представляющих угрозу безопасности Литвы

После обсуждения Сейм одобрил проект изменений в Закон о гражданстве, которым предлагается расширить перечень обстоятельств утраты гражданства Литвы, говорится в сообщении.

В Законе о гражданстве предлагается установить, что гражданство утрачивается, "если лицо, получившее гражданство Литовской Республики в порядке исключения, будучи одновременно гражданином другого государства, своими действиями угрожает интересам Литовской Республики, публично выражает поддержку государству, которое представляет угрозу для Литовской Республики и/или интересам безопасности других государств-членов Европейского союза и/или их союзников, тем самым пороча имя Литовской Республики".

В рассматриваемом проекте предлагается регламентировать действия учреждений при решении вопроса утраты гражданства.

Как отмечается в сообщении, в законе предлагается установить новые функции Комиссии по делам гражданства, которая предварительно рассмотрит обращение министра внутренних дел относительно принятия решения об утрате гражданства Литовской Республики, предоставленного в порядке исключения и внесет предложения президенту Республики по этому вопросу. Ожидается, что лицо, относительно которого было получено обращение от министра внутренних дел и/или представляющего его адвоката, будет иметь право давать разъяснения на заседании Комиссии по делам гражданства.

Министр внутренних дел обращается к президенту Республики за решением об утрате гражданства Литовской Республики, предоставленного в порядке исключения, после выяснения указанных обстоятельств и/или получения соответствующей информации об этом от компетентных государственных учреждений.

Ожидается, что решения об утрате гражданства Литовской Республики, предоставленного в порядке исключения, будет принимать президент Республики, а министр внутренних дел будет подписывать не только декреты президента Республики о предоставлении, сохранении, возвращение гражданства Литовской Республики, но и об утрате гражданства Литовской Республики, предоставленного в порядке исключения.

После обсуждения проект одобрили 63 члена Сейма, против проголосовали 8, воздержались 25 парламентариев.

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