В Дзукиийском национальном парке откроют новый зубровник

В Дзукийском национальном парке в начале следующего года завершат работы по оборудованию зубровника. Уже сделаны загоны для зубров, почти достроили усадьбу администрации, оборудовали смотровую площадку для посетителей.

Правда, первых посетителей в зубровник пригласят только весной.

Директор Государственной службы охраняемых территорий Альбертас Станисловайтис, глава Дзукийского национального парка Эймутис Гуделявичюс с подрядчиками 20 декабря осмотрели зубровник.

В загонах установлены кормушки, поилки, навесы от солнца.

Зубр в Литве – охраняемый вид, занесенный в Красную книгу.

За зубрами в зубровнике будут наблюдать специалисты.

После того как животные здесь адаптируются, их планируют выпустить на волю.

Laisvėje gyvenantys Lietuvos stumbrai Foto: Romualdas Barauskas

Открытие нового зубровника – большое событие не только в Дзукийском национальном парке, но и на охраняемых территориях вообще. По этому случаю выпустили календарь на 2023 год с лесными красавцами.

Согласно планам, зубров перевезут в Дзукию из Кедайняйского района, там адаптируют и будут приучать к жизни на воле. В дальнейшей перспективе надеются, что зубры соединятся с популяциями Беловежской пущи. По данным Государственной службы охраняемых территорий, в прошлом году между Паневежисом и Кедайняй на воле жило 200–220 зубров.

По словам мэра Паневежского района Повиласа Жагуниса, зубры наносят ущерб земледельцам, однако они одновременно являются талисманом района. По подсчетам мэра, после переселения в Паневежском районе останется около 40 зубров.

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