Президент Польши А. Дуда не приедет в Литву из-за плохих погодных условий.
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Визит президентов Литвы и Польши Гитанаса Науседы и Анджея Дуды на базу Военно-воздушных сил Литвы в Шауляй отменен, сообщает Министерство охраны края (МОК).
Президент Польши А. Дуда не приедет в Литву из-за плохих погодных условий.
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