Визит Дуды в Литву отменяется: он не приедет из-за плохих погодных условий

ELTA ru.DELFI.lt

Визит президентов Литвы и Польши Гитанаса Науседы и Анджея Дуды на базу Военно-воздушных сил Литвы в Шауляй отменен, сообщает Министерство охраны края (МОК).