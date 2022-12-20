Мужчина с фальшивым документом сам выдал себя пограничникам

Пограничники задержалиу пассажира Каунасского аэропорта, который прилетел из Ирландии. У мужчины было фальшивое польское водительское удостоверение. Мужчина избегал зрительного контакта с пограничником, проверявшим документы.

СОГГ сообщает, что пограничник проверял документы пассажиров самолета, прибывшего из Дублина. Подозрения вызвал 39-летний пассажир, гражданин Литвы, живущий в Ирландии.

При общении с пограничниками мужчина старался не смотреть в глаза, нервничал, отводил взгляд. Было решено проверить его вещи.

Подозрения подтвердились: в кошельке у мужчины было фальшивое польское водительское удостоверение.

Мужчина был задержан. Начато расследование. Мужчине грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 4 лет.

Foto: VSAT

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