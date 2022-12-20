Департамент статистики: русский язык знают 60% жителей Литвы, английский – каждый третий

За двадцать лет в Литве значительно возросло число жителей, знающих английский язык – с 16,9 до 31,1 проц., свидетельствуют опубликованные Департаментом статистики во вторник результаты переписи населения и жилого фонда за 2021 г. В прошлом году почти каждый третий житель Литвы знал английский язык, а русский язык – более половины всех жителей – 60,6 проц.

По данным департамента, в прошлом году 76,5 проц. жителей знали один или более иностранных языков, из них один язык – 39,8 проц. жителей, два языка – 29,1 проц., три и более – 7,6 проц. жителей. По сравнению с данными переписи 2001 г., число таких жителей возросло: двадцать лет назад их было 39,6 проц., 25,1 проц. и 5,8 проц. соответственно.

В 2021 г. польский язык знали 7,9 проц., немецкий – 8 проц., французский – 1,9 проц. жителей.

"Английский, немецкий и французский языки остаются наиболее популярными среди жителей в возрасте 15-44 лет. Каждый третий житель, владеющий русским и польским языком, и каждый четвертый – литовским языком, принадлежал к возрастной группе 45-59 лет", - говорится в сообщении департамента.

Сократилась численность национальных меньшинств

Результаты переписей населения, проведенных в годы восстановления Независимости, свидетельствуют о том, что Литва по национальному составу является гомогенным государством – литовцы составляют более 80 проц. всех жителей страны. По данным переписи в 2021 г. – в Литве проживало 2 млн. 387 тыс. (84,6 проц. всех жителей) литовцев, 183,4 тыс. (6,5 проц.) поляков, 141,1 тыс. (5 проц.) русских, 28,2 тыс. (1 проц.) белорусов, 14,2 тыс. (0,5 проц.) украинцев, 16,2 тыс. (0,6 проц.) жителей других национальностей.

Сравнивая данные переписей 2001 и 2021 г., доля самых крупных национальных меньшинств в Литве сократилась.

За двадцать лет больше всего сократилось число жителей русской национальности (с 6,3 до 5 проц.), чуть меньше – поляков (с 6,7 до 6,5 проц.), белорусов (с 1,2 до 1,0 проц.) и украинцев (с 0,7 до 0,5 проц.).

Данные переписи 2021 г. свидетельствуют о том, что доля русских, белорусов и украинцев среди жителей городов больше, чем среди жителей сельской местности, а литовцев и поляков – наоборот, их доля больше среди жителей сельской местности.

В сельской местности литовцы составляли 87,1 проц. всех жителей, в городе – 83,4 проц., поляки – 7,9 проц. и 5,8 проц. соответственно.

Большая доля лиц литовской национальности (90 проц.) среди самых молодых жителей (0-9 лет), наименьшая (80,8 проц.) среди жителей в возрасте 60-69 лет. Наибольшая доля поляков (7,2 проц.) среди жителей в возрасте 50-59 лет, наименьшая (5,3 проц.) среди самых молодых жителей.

Большая доля лиц русской национальности (7,8 проц.) среди жителей в возрасте 60-69 лет, наименьшая (2,7 проц.) – среди жителей в возрасте 20-29 лет.

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