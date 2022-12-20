Каунасские врачи едва справляются с наплывом пациентов, в Вильнюсе ситуация спокойная

Во вторник утром во всей Литве ситуация на дорогах была осложнена ледяным дождем и мокрым снегом. В Вильнюсе особого гололеда не было, поэтому наплыва пациентов в травматологических отделениях столичных больниц не фиксировалось.

"Пока у нас нет роста числа пациентов, пострадавших из-за скользких тротуаров. В целом, начало зимы в этом плане не принесло травматологам дополнительных хлопот, мы этому рады", – сказала представитель Республиканской Вильнюсской университетской больницы Аста Багдонавичене.

По ее словам, утром во вторник все было спокойно, однако после обеда число пациентов выросло.

"Но пока мы регистрируем отдельные травмы, которые получили люди на скользких поверхностях", - заметила Багдонавичене.

По ее словам, ситуация может изменится вечером, когда люди будут возвращаться домой, а погодные условия ухудшатся.

"Обобщенную статистику а сегодня мы получим только завтра", – сказала специалист.

В декабре в приемное отделение Республиканской Вильнюсской университетской больницы из-за травм, связанных с падением на скользкой поверхности, в среднем попадало по 99 человек в день.

"Это меньше обычного среднего суточного потока пациентов (он составляет 100–120 человек в сутки)", – заметила Багдонавичене.

Такие данные отражены в статистике последних дней – в понедельник было 106 пациентов с травмами, в воскресенье – 100, в субботу – 118.

Иная ситуация наблюдается в Каунасе – в травматологию Каунасской больницы Литовского университета медицинских наук во вторник с 6 ч. утра до полудня поступило около 100 пациентов с разными травмами, обычно за сутки поступает 150–200 таких пациентов. Еще больше пострадавших стало поступать после полудня.

Фиксируются в том числе и тяжелые травмы, некоторых пострадавших госпитализируют. С утра в больнице госпитализировано 20 пациентов с травмами.

Похожая ситуация наблюдается и в Шяуляе. Пациентам приходится дать в приемном отделении по 4-5 часов. В первые три часа во вторник утром в больницу доставили 23 пациентов, половину из них пришлось госпитализировать.

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