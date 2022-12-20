Литовский оперный солист Вишняускас извиняется после концерта в Минске обещает объяснить причины такого решения

Литовский оперный солист Вайдас Вишняускас, вызвавший возмущение решением выступить в столице Беларуси, говорит, что приносит извинения и пообещал позже объяснить причины своего решения поехать в Минск.

"Прежде всего, я хочу извиниться перед всеми извиниться за ситуацию. Во-вторых, обещаю: обязательно напишу все свои мысли, мотивы и причины, но чуть позже", — сообщил исполнитель в Facebook во вторник.

Он хочет, чтобы "все до конца высказались".

"Ведь все равно вердикты вынесены, и я осужден, хотя даже не был выслушан…", - написал Вишняускас.

Ранее на этой неделе солист была недоступен для журналистов.

В воскресенье в Минске состоялось выступление Вишняускаса, во время которого он исполнил арию Отелло из оперы Джузеппе Верди "Отелло".

Оперный солист, более известный за рубежом как Кристиан Бенедикт, в Беларуси принял участие в концерте "Гала-опера", который прошел в Большом театре Минска.

Министр культуры Симонас Кайрис заявил, что решения солиста "не поддаются здравому смыслу", и шокировали его.

По словам Кайриса, у Вишняускаса в настоящее время нет договоров с учреждениями культуры Литвы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!