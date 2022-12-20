Поездка за покупками в Польшу перед праздниками разочаровала жителей Литвы

В последние предпраздничные дни жители Литвы обложили магазины в Сейнах, однако те, кто купил необходимое, говорят, что на таких поездках уже много не сэкономишь – злотый дорожает, цены на продукты растут и в Польше, а цены на горючее уже почти такие же, как в Литве.

Въезжающих жителей Литвы на КПП Лаздияй-Огородники проверяли польские пограничники - прежде поляки останавливали только машины с российскими и белорусскими номерами.

В обменниках у границы злотый продавали по цене 4,6 за 1 евро. В кассах магазина Biedronkа в Сейнах курс лучше – 4,69.

В тех местах, где товары оплачивали литовской банковской картой, курс был еще менее выгодным – 4,57 злотых. Месяц назад курс был 4,80 злотых за 1 евро.

Не радовали и цены на заправке. На АЗС Orlen в Сейнах бензин E-95 стоил 6,69 злотых (1,45 евро) за литр. Такая же цена на бензин была на АЗС EMSI в Лаздияй. Дизельное топливо в Сейнах еще дороже – 7,84 злотых (1,70 евро) за литр.

Магазин Biedronka в Сейнах готовился к наплыву покупателей из Литвы – ящики и поддоны с популярными товарами стояли между стеллажами полок, чтобы было легче пополнять запасы товаров.

Праздничных акций много, но тут в выигрыше те, кто пользуется мобильным приложением в телефоне и понимает, что написано на этикетках - часто скидка бывает, если человек покупает больше 1 товара.

Очереди в магазине стояли уже с утра. Звучит литовская речь, значит, большинство покупателей - из Литвы.

Почти все покупатели из Литвы брали уток по 11.99 злотых (2,56 евро) за кг. Свиной окорок за 16,99 злотых (3,62 евро) такой популярностью не пользовался – в Литве во время акции его можно купить дешевле.

К Сочельнику нужна селедка – в Biedronkа большое ведерко стоит 8,49 злотых (1,81 евро). Мандарины в Польше стоят 3,49 злотых (0,74 евро) за кг, но только с дисконтной картой или мобильным приложением. Цена на картошку ­– 1,49 злотых (0,32 евро) за кг.

В отделе молочных товаров быстро разбирают сливочное масло. Упаковка масла в 300 г стоит 10,99 злотых (2,34 евро). Литр молока 2% жирности стоит 3,49 злотых (0,74 евро), йогурты Fruvita – по 2,69 злотых (0,57 евро) за 400 г.

10 яиц размера L в Biedronkа стоят 7,99 злотых (1,70 евро), килограмм сахарного песка – 5,99 злотых (1,28 евро), литр самого дешевого рапсового масла – 9,99 злотых (2,13 евро).

Несмотря на все старания торговцев, литовцы еще до обеда раскупили туалетную бумагу Queen по 6,99 злотых (1,49 евро) за 8 рулонов.

Встреченные на стоянке литовцы о-разному оценивали предпраздничную поездку в Польшу.

"Больше не поедем – невыгодно. Почти все по похожей цене можно купить в Литве или даже дешевле. Мясо значительно подорожало, карпа раскупили. Если что-то дешевле, то это товары самого низкого качества", – жаловалась Юрате из Друскининкай.

Но с ней не согласился Артурас из Алитусского района.

"Смотри, вот 4 ящика польского пива по 2,49 злотых за бутылку. Это по0,5 евро. Водки я много не брал – vienąвсего ящик, не знаю, кто захочет ее пить в Сочельник, останется на Новый год. Колбасу, сыры, мясо покупал, не считая, я даже не знаю, сколько это у нас стоит. Но раз приехал, значит все равно выгодно – на разнице напитков выгодно", – сказал мужчина.

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