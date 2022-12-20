Премьер Литвы о согласованном ЕС потолке цен на газ: это похоже на реальное ограничение

Министрам энергетики Европейского союза (ЕС) удалось договориться о реальном ограничении цен на газ, а не о теоретическом потолке, как предлагала Европейская комиссия (ЕК), сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.

По ее словам, новый потолок должен помочь предотвратить спекуляции со стороны продавцов газа в следующем году, когда начнется подготовка к холодному сезону 2023-2024 гг.

"Очень хорошо, что решение было найдено, потому что был риск, что договориться не удастся. Но, тем не менее, нам удалось договориться", - во вторник в Сейме журналистам сказала И. Шимоните.

"То, что предлагается сейчас, похоже на реальное ограничение, механизм его активации также описан достаточно просто. Важно, что решение найдено", - сказала премьер.

В понедельник министры энергетики стран ЕС достигли договоренности о потолке цен на природный газ – согласованный верхний предел цен на газ составит 180 евро за мегаватт-час. Он будет действителен для оптовых фьючерсных сделок на голландском газовом хабе TTF. Механизм будет действовать один год и вступит в силу 15 февраля следующего года.

По словам главы правительства, это решение является победой тех стран ЕС (в том числе Литвы), которые уже несколько месяцев призывают к введению верхнего предела цены на газ, а после того, как ЕК предложила свой вариант – снижения ценовой планки.

По словам премьера, потолок в 180 евро/МВт⋅ч поможет предотвратить спекулятивные операции на рынке после зимнего сезона.

"В этот зимний сезон Путину не удалось как-то сломить самоуверенность стран ЕС и их способность заполнять хранилища и готовиться к зиме. Но после того, как он закончится, придется думать о следующем сезоне. Тот факт, что потолок к тому времени уже будет, просто не позволит игрокам рынка, которые могут захотеть воспользоваться этой ситуацией в спекулятивных целях и получить от этого сверхприбыли, сделать это. Потому что просто тогда сработает механизм потолка", - рассуждала И. Шимоните, добавив, что мера потолка оправдана для борьбы с желанием России манипулировать европейским газовым рынком.

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