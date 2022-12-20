Сейм Литвы принял решение присудить евреям компенсации за присвоенное имущество

Во вторник Сейм одобрил поправки к закону, инициированные премьер-министром Ингридой Шимоните, в которых предлагается выплатить евреям компенсации за отчужденную в середине прошлого века частную собственность.

Поправки поддержали 74 члена Сейма, 6 парламентариев воздержались, 2 высказались против.

Законопроект предусматривает выплату символической денежной компенсации за все частное, в том числе бесхозяйное, недвижимое имущество, переданное государству в связи с Холокостом, по причине того, что не осталось собственников или наследников такого имущества.

На это будет выделено дополнительно 37 млн. евро, компенсации начнут выплачивать в 2024 году. Закон будет определять размер таких компенсаций, сроки выплаты, порядок и цель возможного использования.

Ранее премьер-министр И. Шимоните предлагала, что Вильнюсский дворец концертов и спорта мог бы стать музеем или мемориалом, посвященным истории евреев Литвы. На вопрос, как продвигается реализация этой идеи, И. Шимоните сказала, что ситуация непростая и решения более сложные, чем в отношении компенсаций за отчужденное имущество.

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