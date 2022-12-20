Премьер Литвы: государство не будет регулировать цены на продукты питания

Поскольку цены на продукты питания значительно растут, правительство Литвы не намерено регулировать этот рынок, но будет стремиться поддерживать покупательную способность населения, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

"При определении цен на энергоносители у государства есть возможность вмешаться, потому что это регулируемый рынок, и просто есть способы повлиять на саму цену. Правительство заложило на это значительные средства в бюджете следующего года. Однако, когда мы говорим о рынках продуктов питания или услуг, то наиболее адекватная политика правительства здесь – это индексация доходов, которые зависят от государства, для поддержания покупательной способности населения", – заявила глава правительства журналистам в Сейме во вторник.

Премьер-министр заявила, что согласна с выводами Центробанка Литва о том, что рекордный рост цен на продукты питания в этом году был связан с увеличением закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию в Украине из-за войны с Россией и мирового зернового кризиса, а также энергетического кризиса в Европе, искусственно вызванного Россией.

По ее словам, несмотря на то, что напряженность сейчас спала, цены на продукты остаются на уровне, который почти на 50% выше среднего многолетнего показателя.

Центробанк Литвы заявил в понедельник, что структура инфляции в следующем году изменится - в этом году наибольшее влияние на нее оказали цены на энергоносители, а в следующем году на нее повлияют цены на продукты питания.

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