Советник президента оценила визит Путина в Минск: ситуация с безопасностью в регионе не улучшается

Главный советник президента Гитана Науседы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите говорит, что состоявшийся на этой неделе визит главы Кремля Владимира Путина в Минск свидетельствует о том, что ситуация с безопасностью в регионе не улучшается. Она отметила, что переговоры с белорусским авторитарным лидером Александром Лукашенко вели не только В. Путин, но и министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. А это, по словам советника, говорит о том, что дискуссии были о войне в Украине и других внешнеполитических вопросах.

"Визит состоялся вчера, и, возможно, пока немного рано судить. Однако то, что Путин, у которого в последнее время было очень мало зарубежных поездок, сам едет в Минск, и в его делегацию входят министры Лавров и Шойгу – означает, что речь идет о зарубежных странах и о войне", - радиостанции Žinių radijas сказала советник Г. Науседы.

"Не наводит на очень оптимистичные мысли. Видимо, дальнейшая интеграция будет продолжаться, и для нас это означает, что ситуация с безопасностью в регионе, к сожалению, не улучшается", - подчеркнула она.

ELTA напоминает, что в понедельник в Минске В. Путин встретился с лидером Беларуси А. Лукашенко. Как ранее сообщал его офис, в ходе встречи президенты двух стран обсудят вопросы безопасности и поделятся мнениями о "ситуации в регионе и мире". Хотя Киев выразил опасения, что в рамках встречи Путин может оказывать давление на Минск, чтобы тот полностью присоединился к войне против Украины, Кремль поспешил опровергнуть это, назвав подобные заявления "необоснованными" и "глупыми".

Последний раз В. Путин посещал Беларусь летом 2019 г.

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