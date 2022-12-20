В Вильнюсе с утра было парализовано движение: один автомобиль в кювете, другой снес столб

ru.DELFI.lt

Во вторник утром жители столицы сообщили, что движение в Вильнюсе было парализовано из-за ДТП, причиной которых стала скользкая дорога. Сообщается, что один автомобиль оказался в кювете, а другой снес столб.