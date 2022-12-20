Выясняются последствия выступления Вишняускаса в Беларуси: это мог быть хорошо подготовленный план

Литовский тенор Вайдас Вишняускас своими действиями шокировал культурную среду. Выяснилось, что известный солист в воскресенье выступил в Большом театре Беларуси. Министр культуры Литвы сказал, что последствия этих действий неизбежны, а глава Национального театра оперы и балета Йонас Сакалаускас заметил, что тенор перешагнул красную черту, отныне путь в театр Вишняускасу заказан.

В социальных сетях Вишняускас украсил свое фото украинским флагом, но его действия идут в разрез с демонстрируемой поддержкой этой страны.

Известный литовский тенор был встречен в Минске бурными аплодисментами.

Сообщается, что Кристиан Бенедикт (сценический псевдоним Вишняускаса) исполнил в Минске арию Отелло.

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Сакалаускас был шокирован новостью о выступлении Вишняускаса в Минске.

"Едет в Беларусь, участвует в гала-концерте накануне визита Путина. Мне кажется, тут не только перешагнул красную черту, это действие против Литвы", – сказал он.

На выступление Вишняускаса отреагировал и министр культуры Симонас Кайрис.

"В это было сложно поверить. Наш тенор не то чтобы на банановой кожуре поскользнулся, он вошел в огонь. Иначе я не могу это оценить", – сказал министр.

Что могло заставить Вишняусласа принять такое решение? Это известно только ему одному.

Но, по словам Кайриса, последствия будут.

"Очевидно, что после таких действий в будущем ждут вопросы – появится он еще на сцене в Литве или нет. Я думаю, последствия будут ясными", – заметил министр.

Глава НТОБ Сакалаускас сказал, что Вишняускас в театре - персона нон грата.

"Пока я возглавляю театр, двери перед этим солистом закрыты. Выступать в настоящее время в Минске, в Москве или в Крыму – это почти военное преступление", – заметил он.

Журналистам LNK не удалось связаться с Вишняускасом.

"Мои любимые исполнители такого не сделали бы. Очень важно, как мы ведем себя в отношении стран-агрессоров. Я не думаю, что к ним надо относится как к нормальным демократическим странам", – сказал один вильнюсец.

Другой говорил о моральной стороне. "Это корысть, ведь надо помнить о морали. Она должна быть выше", – сказал он.

Еще один собеседник сказал, что ему стыдно за поведение тенора.

Сакалаускас сказал, что Вишняускас уже в течение некоторого времени вел себя неоднозначно – говорил в интервью, что театр против него, что не приглашает его выступать. А еще до поездки в Минск в театре откуда-то появилось множество старых журналов с фотографиями Вишняускаса.

"То, что случилось, похоже на хорошо продуманный план", – заметил Сакалаускас.

В понедельник вечером сам тенор таинственно отреагировал на ситуацию в социальных сетях.

"Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них, говорит им:

судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?(Ев. от Иоанна 7:50–51)", – написал он.

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