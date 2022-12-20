Советник президента Литвы: трудно предсказать, когда закончится война в Украине

Главный советник президента Аста Скайсгирите подчеркивает, что пока сложно сказать, когда закончится война в Украине. Она указывает, что глава страны неоднократно подчеркивал, что война должна закончиться на условиях, выдвинутых Украиной.

"Когда война все еще находится в очень активной фазе, вероятно, было бы очень безответственно делать прогнозы. Мы действительно не можем знать, когда конкретно, когда точно закончится эта война. Литва и президент Литвы неоднократно подчеркивали, что война не может закончиться на любых условиях, при любом мире, что мир должен быть на условиях Украины, что Украина должна диктовать условия, как и когда закончится война", - сказала А. Скайсгирите.

"Я думаю, что все должны сплотиться и помочь Украине на этом этапе, чтобы Украина действительно победила в этой войне. Потому что победа Украины будет победой всей Европы", - подчеркнула она.

Россия напала на Украину 24 февраля 2022 г.

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