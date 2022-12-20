Министр энергетики Литвы о потолке цен на газ: достигнут желаемый и хороший результат

После того, как в понедельник в Брюсселе министры энергетики стран ЕС договорились о верхнем пределе цены на газ в размере 180 евро за мегаватт-час (МВтч), министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис отметил, что удалось добиться хорошего результата. Ограничение вступит в силу 15 февраля и продлится один год.

"Хочу порадоваться, что нам наконец-то удалось добиться желаемого и хорошего результата. Потолок установлен на уровне 180 евро за мегаватт-час", — заявил Крейвис журналистам после заседания Совета Европейского Союза (ЕС) по транспорту, телекоммуникациям и энергетике, завершившегося в понедельник в Брюсселе.

"Это половина верхнего предела цены, которой мы достигли в августе", - сказал министр.

По его словам, ограничение в 180 евро вступит в силу, когда эта цена будет превышена в течение трех рабочих дней на голландской бирже TTF в следующем месяце и будет на 35 евро выше среднего уровня цен на других международных рынках за тот же период. Механизм вступит в силу 15 февраля и будет действовать в течение одного года.

"Это было сделано для того, чтобы газовые грузы в любом случае доходили до Европы и чтобы у нас никогда не заканчивался газ", — сказал Крейвис.

"Начало заполнения резервуаров — конец марта, поэтому инструмент точно будет, когда он нам понадобится", — добавил он.

По словам министра энергетики, верхний предел ограничит возможный скачок цен, когда начнется новое заполнение газохранилищ.

"Весной снова начнется заполнение газохранилищ, и этот потолок не только ограничит возможный скачок цен, но и автоматически убавит аппетиты газовых трейдеров", - сказал Крейвис.

По словам министра, Нидерланды и Австрия воздержались при голосовании по такому ограничению, а Венгрия проголосовала против.

"К полудню напряженность достигла своего пика, и, возможно, не всем сторонам нравилось то, что происходило. Во второй половине дня все стороны, наконец, нашли компромисс и с ним согласились все страны, кроме трех", - сказал Крейвис.

По словам литовского министра, последнее поданное им предложение о верхнем пределе цены на газ составляло 160 евро за МВтч.

На голландской газовой бирже TTF, которая считается основной биржей ценообразования на газ в Европе, цена январского фьючерса в понедельник вечером составляла 106,6 евро за МВтч. Тогда, в конце августа, цена месячных фьючерсных контрактов превышала 300 евро.

В поисках путей снижения чрезвычайно высоких цен на газ и электроэнергию Чехия, председательствующая в ЕС, в начале осени предложила установить потолок цен на газ. Испания и Португалия применяют ограничения на газ, используемый для производства электроэнергии, с июня с разрешения Брюсселя, и в результате у них одни из самых низких цен на электроэнергию в ЕС.

В этом вопросе блок раскололся на два лагеря. Такой потолок был поддержан примерно половиной стран сообщества, включая Литву, но против выступали Германия, Нидерланды, Австрия, Дания и Венгрия. Они опирались на то, что потолок цен на газ может отпугнуть поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) от ЕС и направить их на другие рынки, тем самым нарушая надежность их поставок, а также повышать спрос на газ, что может привести к опустошению газохранилищ, заполненных на зиму.

По словам Крейвиса, некоторые страны выступили против газового потолка из-за зарегистрированных в них компаний по торговле газом или из-за того, что они сами добывают газ.

"Было и лоббирование. Некоторые министры сказали, что им даже звонили из некоторых компаний. Все было, но я рад, что нам наконец удалось добиться результата", - сказал министр.

В конце ноября Еврокомиссия предложила установить верхний предел цены на газ в размере 275 евро за мегаватт-час (МВтч) для транзакций следующего месяца, который будет активирован только в том случае, если цена на газ следующего месяца в течение десяти дней подряд будет превышать референтное значение двухнедельного периода цены на сжиженный природный газ (СПГ) на 58 евро.

Позже Чехия, председательствующая в ЕС, предложила установить потолок в 220 евро для транзакций в следующем месяце на голландской газовой бирже TTF, активируя его в случае, если цена на газ в следующем месяце превысит этот предел в течение пяти дней и будет на 35 евро выше референтной цены на СПГ. Однако в минувший вторник министрам не удалось прийти к консенсусу.

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